سقوط أمطار على مدينة زفتى فى الغربية…صور 

الغربية محمد طارق

تعرضت مدينة زفتي في محافظة الغربية ، اليوم إلى سقوط أمطار متوسطة على كافة أنحاء المدينة، وذلك بعدما شهدت سطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولي من صباح اليوم قبل تعرضها لتقلبات الطقس والأحوال الجوية.

ورفعت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 حتى الإثنين المقبل 9 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.