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زراعة الينسون بالمنيا.. الفدان ينتج 800 كيلو وسعر الطن يصل 30 ألف جنيه

الأربعاء، 04 يناير 2023 05:00 ص
زراعة الينسون بالمنيا.. الفدان ينتج 800 كيلو وسعر الطن يصل 30 ألف جنيه زراعة محصول الينسون
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا، من زراعة محصول الينسون، بقرية طوه التابعة لمركز المنيا، والتى تعد إحدى أهم القرى فى زراعة النباتات الطبية والعطرية، والبقوليات فى محافظة المنيا وتزرع مساحات كبيرة من محصول الينسون والكمون، مثل قرية صفط الغربية التى تعد أولى القرى فى زراعة النباتات الطبية والعطرية على مستوى المحافظة.

وقال سامح ثابت أحد مزارعى الينسون، إن مواعيد الزراعة تبدأ من أول أكتوبر حتى أول نوفمبر، ولقد اتجه كثير من المزارعين فى الأعوام الماضية، بالتوسع فى زراعة تلك المحاصيل لما تتميز به من أسعار عالية ومحصول متميز يصل إلى 800كيلو للفدان، ولا يحتاج إلى عدد ريات كبير بل لا يتم رى المحصول سوى 3 مرات بينهم المرة الأولى لزراعة المحصول.

وأضاف سامح، أن محصول الينسون من النباتات الطبية والعطرية والتى يصل سعر الطن فيه إلى حوالى 30 ألف جنيه، فى مقابل أن التقاوى الخاصة بالمحصول يتم تخزينها من المحصول القديم، لذا لا يتكلف المزارع الكثير من الجهد أو المال للحصول على التقاوى، إنما يتم حجز جزء من المحصول ليكون تقاوى للعام الجديد.

فيما قال مدحت إسحاق احد المزارعين، إن المزارعين تطوروا فى زراعة محصول الينسون، ويتم زراعته على مصاطب لأنه لا يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، وأيضا زراعة المصاطب تتيح للمزارع زراعة عدد اكبر من الشتلات بدلا من زراعة صفين فى المصطبة الواحدة يتم زراعة 3 أسطر والأخرين يقومون بزراعة محاصيل أخرى موازية لمحصول الينسون.

وعن موعد الحصاد قال مدحت أن موعد الحصاد يبدا فى شهر مايو حتى يونية للمحاصيل المبكرة، وفى ذلك اليوم يتم جمع المحاصيل، ووضعها لفترة فى الشمس، ثم التعامل معها لنزع الينسون من العشب، وجمعه فى أجولة.

ويكون ذلك اليوم يوم عيد بالنسبة للمزارعين، خاصة أنه يرى نتيجة تعبه طوال العام، ويقبل على شراء المحصول الكثير من التجار وذلك لان الينسون من النباتات الطبية الهامة.

زراعة محصول الينسون
زراعة محصول الينسون

 

محصول الينسون بالمنيا
محصول الينسون بالمنيا

 

مدخل قرية طوه بالمنيا
مدخل قرية طوه بالمنيا

محصول الينسون

زراعة الينسون

قرية طوه

النباتات الطبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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