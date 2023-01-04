ختام الدورة التدريبية لعدد 50 طبيب أسنان بمديرية الصحة بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

اختُتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لأطباء الأسنان والتى نظمتها الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة بمديرية الصحة ب الإسماعيلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لعدد 50 طبيب أسنان من محافظات "الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء".

وقال الدكتور على حطب وكيل الوزارة: إن هذه الدورات تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية من أطباء الأسنان العلمية والعملية وإطلاعهم على كل جديد فى مجال طب الأسنان وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الأرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة أسماء مأمون مدير إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالإسماعيليه أن الدوره التدريبيه لأطباء الأسنان ،تضمنت استعراض كل جديد فى الخدمات العلاجية فى مجال طب الاسنان وعلاقته بالامراض الاخرى وجراحات الفم والفكين والغرس والتركيبات وطب أسنان الأطفال.

وفى ختام التدريب قام الدكتور على حطب وكيل الوزارة مع الدكتور أحمد فاروق من الإدارة المركزية لطب الأسنان بتسليم المتدربين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.