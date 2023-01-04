بحوزته كيلو حشيش.. تجديد حبس شخص لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بالمقطم 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "ملكه" ، وبحوزته (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مـبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.