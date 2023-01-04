الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتابع الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء الأربعاء، 04 يناير 2023 05:22 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي تعمير سيناء سيناء عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة حديقة الحيوان بالجيزة بمعايير عالمية.. الرئيس السيسى يستعرض مخطط تطوير الحديقة.. ويوجه بتعزيز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم لتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين الثلاثاء، 03 يناير 2023 06:00 م الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة بمعايير عالمية الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:42 م الرئيس السيسى يتابع مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:38 م الرئيس السيسى يوجه بتسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالى.. واستكمال خروج كافة البضائع الواردة إلى الموانئ.. والانتهاء من الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركى الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:37 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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