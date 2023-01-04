الرئيس الأوكرانى: سنواصل القتال حتى تحقيق "النصر"

وكتب زيلينسكي - عبر تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "نحن نقاتل وسنواصل القتال. من أجل تحقيق النصر الذي سنحققه لا محالة".

ونشر الرئيس الأوكراني مجموعة مختارة من الصور التي تصور حياة الأوكرانيين في ظروف الحرب.

في السياق، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن مقتل عدد كبير من الجنود الروس في كلية للمجندين بماكيفكا في منطقة دونيتسك الأوكرانية يفضح مدى مساهمة ممارسات الجيش الروسي "غير المهنية" في ارتفاع معدل خسائره.

وأضافت الوزارة - في تحديث استخباراتي نشرته اليوم الأربعاء في تغريدة عبر موقع توتير إن أوكرانيا قصفت السبت الماضي كلية للمجندين في بلدة ماكيفكا التي تسيطر عليها روسيا بالقرب من مدينة دونيتسك، والتي سيطرت عليها روسيا بشكل شبه مؤكد للاستخدام العسكري.

وأفادت، نقلا عن بيانات استخباراتية، بأن الهجوم الأوكراني أسفر عن تدمير المبنى بالكامل، وكما أكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 89 جنديًا روسيًا.

وكانت الكلية المهنية مكتظة بالمجندين في ذلك الوقت - وهؤلاء أفراد من بين 300 ألف جندي استدعوا في التعبئة الجزئية التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي.

بدوره، أكد الجيش الروسي أن الاستخدام غير المصرح به للهواتف المحمولة من قبل الجنود الروس في أوكرانيا أدى إلى تصاعد الهجمات الصاروخية الأوكرانية على المنشآت التي يتمركزون فيها، وكان ذلك سببا في ارتفاع عدد القتلى في هجوم شُن قبل أيام قليلة إلى 89.

وقال الجنرال سيرجي سيفريوكوف - في بيان - إن "إشارات الهاتف المحمول سمحت للقوات الأوكرانية بتحديد إحداثيات مواقع الأفراد العسكريين وشن الضربات المضادة"، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات غير محددة "لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل" ووعد بمعاقبة المسئولين عن ذلك.

وتابع سيفريوكوف أن الهجوم الأخير، وهو أحد أعنف الهجمات التي تعرضت لها قوات الكرملين منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من عشرة أشهر، وقع بعد دقيقة واحدة من العام الجديد.

ميدانيا، أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول الروسية بشبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجيف، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار فوق البحر بالقرب من مطار بيلبيك بالقرب من سيفاستوبول.

وقال رازفوجيف اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "لقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صباح اليوم طائرتين بدون طيار فوق البحر في منطقة بيلبيك"، منوها بأن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.

وكان رازفوجايف قد أعلن إسقاط الدفاع الجوي في المدينة مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود اقتربتا من المدينة يوم الاثنين الماضي. يُذكر أن الطائرات بدون طيار الأوكرانية تحاول منذ شهر يوليو الماضي مهاجمة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي ومواقع أخرى في شبه جزيرة القرم.