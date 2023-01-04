الدكتور أحمد جمعة مستشارا لرئيس جامعة الزقازيق للشئون السياسية والاقتصادية

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، القرار رقم 15 لسنة 2023، بتكليف الدكتور أحمد جمعة عبدالغني المدرس بقسم بحوث العلوم السياسية والاقتصادية بمعهد الدراسات الاسيوية، مستشارا لرئيس الجامعة لشئون السياسية والاقتصادية.

وفي سياق متصل ، أصدر أخالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عددا من القرارات بتجديد تكليف كل من: الدكتور أحمد محمد الهادى عنانى عميد كلية الطب مستشارا لرئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومشرفا عاما على قطاع الأنشطة الطلابية، الدكتور رمضان نافع مستشارا لرئيس الجامعة للمستشفيات والشؤون الوقائية ومكافحة العدوي، الدكتور إيهاب عاطف عزت عزيز نائبا لمدير مركز ضمان الجودة لكليات العلوم الإنسانية، الدكتورة عزة عبدالعزيز مهنى أبو زيد نائبا لمدير مركز ضمان الجودة للكليات العلمية.

يذكر أن الدكتور احمد جمعة عبدالغني من القيادات الجامعية الشابة ، فهو مدرس بقسم العلوم السياسية والاقتصادية بمعهد الدراسات الأسيوية ، وحصل علي الدكتوارة بدرجة ممتاز، وهو خبير اقتصادي، في صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزارء ، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي .