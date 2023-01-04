"إعلام بنى سويف" تحيى ذكرى رحيل كوكبة من أساتذة الإعلام بتقنية الهولوجرام

بنى سويف - هانى فتحى

نظم طلاب مقرري تكنولوجيا الاتصال بالشعبة العربية ((communication technology بالشعبة الإنجليزية مبادرة رقمية باستخدام تقنية الهولوجرام بعنوان "إحياء ذكرى رحيل كوكبة من أساتذة وخبراء الإعلام"، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، وبإشراف الدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم الصحافة، والدكتورة مهيرة عماد ،منسق شعبة اللغة الإنجليزية، وذلك تحت إشراف الدكتورة منة دياب أستاذ المقرر ومدرس الإعلام الرقمي بقسم الإذاعة والتليفزيون، الحسين خطاب المعيد بالقسم.

"اليوم السابع"، التقى الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام، والذى أكد على مقدار التقدير والوفاء الذى يكنه كل إعلامي ومتخصص في مجال الإعلام للرموز التي ساهمت في إعداد أجيال متخصصة وعلى قدر عال من الكفاءة في صناعة الإعلام في مصر، وأمثلة عن هذه الرموز الكوكبة التي تم إحياء ذكراها اليوم، الدكتورة إنشراح الشال، والدكتورة جيهان رشتي، والدكتور عدلي رضا، والأستاذ الدكتور عاطف العبد، والأستاذ الدكتور بركات عبدالعزيز، والأستاذ الدكتور محمود علم الدين، والدكتور أحمد عثمان، الأستاذ الدكتور نبيل طلب، والدكتور محمود رمضان، والإعلامي مفيد فوزي، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منة دياب والطلاب والقائمين على هذا الحدث المؤثر، والذي يعد تأكيدًا علي غرس قيم الوفاء والعرفان والانتماء لأساتذتنا الأجلاء.

وتقول الدكتورة منة دياب ، مدرس الإعلام الرقمي بقسم الإذاعة والتليفزيون، انه في ظل التحولات التكنولوجية وتطور وسائل الإعلام والابتكارات الاعلامية المتنوعة، كان لا بد من مواكبة هذه التحولات في إطار مادتي تكنولوجيا الاتصال التي تدرسها للشعبة العربي و ( (communication technology التي تدرسها لشعبة اللغة الانجليزية فقررت تدريس تقنيات جديدة للطلاب مثل تقنية الهولوجرام والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي وفي إطار الامكانيات المادية والتكنولوجية المتاحة بالكلية تم اختيار تجربة هولوجرام من الممكن تنفيذها.

وتؤكد الدكتورة منة دياب أن هذه التجربة ليست الأولى من نوعها بداخل رحاب كلية الإعلام جامعة بني سويف بل هي التجربة الثانية لأن سبق تجربتها العام الماضي ولكن بشكل مصغر مشيرة إلى أنها فضلت صبغها بصيغة انسانية هذا العام استكمالا لمبادرة احسان التي قامت بإطلاقها من خلال قناة الكلية (BSU Radio & TV) التي تشرف عليها وهذه المبادرة تهدف للوفاء وتتخذ شعار "ويبقي الأثر" فمن ثم قررت إطلاق الهولوجرام هذا العام لإحياء ذكرى نماذج من الأساتذة والإعلاميين من كان لهم أثر كبير في مجال الإعلام.

وعن تقنية الهولوجرام تقول الدكتورة منة دياب أن كلية الإعلام جامعة بني سويف هي أول كلية إعلام تقوم بتنفيذ هذه التجربة وتقوم التقنية على انعكاس الصورة بطريقة ثلاثية الأبعاد لتظهر وكأنها حقيقة بيننا .

وتشكر الدكتورة منة دياب الطلاب ممن تعبوا كثيرا وساعدوها في التصميم اليدوي للهولوجرام والتصوير والجرافيك والمونتاج وتصحيح ألوان وهم آراولا طه، بيشوي مدحت، حسن رياض، زينب عادل ، محمد خالد، محمد سيد، محمود عبد العال ، مروان محمد، ميرنا أمير، ندى رجب، يوسف ابو الفرج .

يذكر أنه حضر عرض الهولوجرام الدكتور عبد العزيز السيد، عميد الكلية، الدكتورة نهي العبد ،رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، الدكتور عبد الرحيم درويش الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، الدكتورة رشا عادل ، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون ومنسق برنامج الإنتاج التلفزيوني والسينمائي بكلية الإعلام الجامعة الأهلية، و الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة محمد على خليفه مدير الكلية وعدد كبير من الموظفين بالكلية.



جانب من العرض



طلاب إعلام بنى سويف



عرض جامعة بنى سويف