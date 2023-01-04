إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب منذ قليل 8 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخدمات لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون بسبب انفجار أحد إطارات السيارة.



أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص هم :- بهانه .غ.ش40 سنه - وادي النطرون اشتباه ما بعد الارتجاج وسهام.ص.م.ص 37 سنه - وادي النطرون اشتباه كسر بالذراع الأيمن و ارباح.ع.ع 56 سنه وادي النطرون كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و هبه.ا.ا 30 سنه - وادي النطرون كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و شيماء.ن.ع17 سنه - وادي النطرون كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و سماح.م.ك 30 سنه - وادي النطرون اشتباه ما بعد الارتجاج.



كما أصيب طاهره.ع.ن 45 سنه - وادي النطرون كدمات وسحجات متفرقة بالجسم -و بسمله.م.ا 16 سنه - وادي النطرون وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم



وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى وادى النطرون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.