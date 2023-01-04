إصابة 5 أطفال إثر انهيار جزئى لمنزل شرق النيل فى بنى سويف

تلقت الاجهزة الأمنية ببنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة 5 أطفال في إنهيار جزئى لمنزل بقرية جبل النور شرق النيل دائرة مركز ببا.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى؛ باسم خ ر 10 أعوام، بدون اصابات ظاهريه، أحمد س ق 5 أعوام، بدون اصابات ظاهريه، محمود م م 7 أعوام، عمر م م 7 أعوام، مصابًا بكسر بالقدم اليمنى وجرح قطعى بفروة الرأس، طه س ق أعوام، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم.