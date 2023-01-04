اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 04:33 م
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إصابة 5 أطفال إثر انهيار جزئى لمنزل شرق النيل فى بنى سويف

الأربعاء، 04 يناير 2023 04:20 م
إصابة 5 أطفال إثر انهيار جزئى لمنزل شرق النيل فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب 5 أطفال اليوم، الأربعاء، إثر انهيار جزئي لمنزل بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
 
تلقت الاجهزة الأمنية ببنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة 5 أطفال في إنهيار جزئى لمنزل بقرية جبل النور شرق النيل دائرة مركز ببا.
 
ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى؛ باسم خ ر 10 أعوام، بدون اصابات ظاهريه، أحمد س ق 5 أعوام، بدون اصابات ظاهريه، محمود م م 7 أعوام، عمر م م 7 أعوام، مصابًا بكسر بالقدم اليمنى وجرح قطعى بفروة الرأس، طه س ق أعوام، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم.

 


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