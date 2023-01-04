أمطار غزيرة تضرب الغربية.. وطوارئ بقطاعات المحافظة لشفط المياه.. صور

الغربية - مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية ، لهطول أمطار غزيرة بمدن المحافظة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وعدم استقرار في حالة الطقس، وتجمعت السحب الكثيفة والمتوسطة في سماء المحافظة منذ الصباح وظهور متقطع للشمس.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية للتدخل الفوري والتعامل مع مياه الأمطار، ووجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والدفع بسيارات شفط المياه للشوارع والطرق الرئيسية لشفط مياه الأمطار

وناشدت محافظة الغربية وإدارة مرور الغربية قائدي السيارات بتواخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة لتفادي وقوع الحوادث.

كما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم ملامسه اعمدة الانارة او اللوحات الاعلانية المضيئة أثناء هطول الأمطار لتفادي التعرض للصعق الكهربائي.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 حتى الإثنين المقبل 9 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-

- الأربعاء 4 يناير:

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث من 50 : 60 %

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30: 40% على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- الخميس 5 يناير:

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- من الجمعة 6 يناير إلى الإثنين 9 يناير:

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.