آثار الإسكندرية.. تركيب 19 لوحة إرشادية بمنطقة أبو مينا الآثرية برج العرب

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية منطقة آثار أبو مينا المسجلة ضمن التراث العالمي باليونسكو يرافقه محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا، ومفتشي آثار المنطقة والحراس لمتابعة مشروع تخفيض المياه الجوفية والذي قامت وزارة السياحة والآثار بالمنطقة الاثرية .

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أن وزارة السياحة والآثار قامت ضمن تطوير موقع أبو مينا الأثري بوضع عدد من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بموقع أبو مينا الأثري، في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة وأن اللوحات التي جرى تركيبها بالموقع بلغ عددها 19 لوحة إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع أبو مينا، الأثري كما تم عمل مسار زيارة لذوي الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة.

وأضاف مدير عام اثار الإسكندرية، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة, على تطوير ورفع كفاءة موقع ابو مينا المسجل ضمن التراث العالمي لما تحظى به من أهمية تاريخية وأثرية كبيرة.

يذكر أن موقع أبو مينا الأثري يقع غرب مدينة الاسكندرية، على بعد 12 كم من مدينة برج العرب، ويرجع إلى ما بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين، وتم تسجيله كموقع أثري طبقًا للقرار رقم 698 في عام 1956، وفي عام 1979 تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.ويعد موقع أبو مينا أهم مراكز الحج المسيحية في مصر والعالم ، ويتكون من بقايا الأسوار الخارجية التي كانت تحيط بالموقع كله، البوابتين الشمالية والغربية وبعض الشوارع المحاطة بصفوف من الأعمدة التي كانت تحمل أسقف، ويوجد به منازل وحمامات واستراحات خاصة بالحجاج القادمين إلى المنطقة.وفناء الحجاج الذي يتجمعون فيه محاط بصفوف من الأعمدة الرخامية يقع خلفها محلات عديدة لبيع الهدايا التذكارية للحجاج وكانت عبارة عن تماثيل وتمائم و قنينات صغيرة للزيت من الفخار، كما يقع جنوب هذا الفناء مجموعة من الكنائس وأماكن الاستشفاء وأيضاً خزانات المياه ووحدات سكنية.وأظهرت الحفائر حتى الآن 10 مباني يتكون منها المجمع المعماري الضخم لأبي مينا وهي البازيليكا الكبرى، كنيسة المدفن، المعمودية، دور الضيافة، الحمام المزدوج الحمام الشمالي، البازيليكا الشمالية، الكنيسة الشرقية، والكنيسة الغربية







ابو مينا غرب الإسكندرية



لوحات إرشادية بمنطقة أبو مينا



منطقة أبو مينا الأثرية برج العرب (1)



منطقة أبو مينا الأثرية برج العرب (2)



منطقة اثار أبو مينا



منطقة تابعه لليونسكو



