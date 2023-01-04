 تلبية مطالب 35 مواطنا بأسوان فى لقاء جماهيرى لنائبة المحافظ

أسوان- فريق المحافظات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمواصلة اللقاء الأسبوعى بالمواطنين لبحث الشكاوى والمطالب لـ35 مواطنا ومواطنة ، مع اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وتوجيه مسئولى الجهات التنفيذية لإيجاد الحلول المناسبة وتلبية مختلف الاحتياجات وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مدير التضامن الإجتماعى بدراسة شكوى 3 حالات تحتاج لتوفير معاشات تضامن إجتماعى ومعاشات تكافل وكرامة ، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى مبادرة " الناس لبعضهم" من أجل صرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة لـ20 حالة لإعانتهم على سد احتياجاتهم المعيشية والأسرية، مع توفير أجهزة تعويضية وكراسى متحركة لبعض الحالات.

كما طالبت نائبة المحافظ مدير عام الصحة ببحث توفير العلاج على نفقة الدولة ، مع إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة والعمليات الجراحية لـ5 من الحالات المرضية، بالإضافة إلى قيام مسئولى القوى العاملة بدارسة توفير فرص العمل المناسبة بالقطاع الخاص لـ7 مواطنين وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم العلمية والعملية.