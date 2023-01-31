وزير القوى العاملة يلتقى سفير الفلبين ويؤكد: تنسيق وتعاون وتبادل خبرات

كتبت – مرام محمد

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على استعداد الوزارة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، فيما يخص ملفات العمل المشتركة، مؤكداً على دور "القوى العاملة" في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة واستخراج تصاريح عمل لهم وتسجيل بياناتهم بالنسبة للعمالة الرسمية التي لها عقود عمل، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يحتوي على فصل كامل لتنظيم عمل الأجانب وشروط استقدامهم والمهن المحظور الاستقدام عليها والاستثناءات في بعض الحالات للعمل داخل الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين في القاهرة، والذي أشار فيه "الوزير" إلى ان وزارة القوى العاملة لديها أكثر من 38 مركز تدريب مهنى ثابت، و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات، وتقدم التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى المحافظات، وجاهزة لاستقبال المتدربين بالمجان فى المحافظات، أما مهن التمريض لها جهات متخصصة في الدولة المصرية تقدم برامج متقدمة في هذا المجال على مدار اكثر من سنة، كما تتعاون الوزارة مع كافة الشركاء لتقديم برامج مستحدثة للشباب في بعض المحافظات تؤهلهم لعمل بها داخل مصر وخارجها.

ووجه "الوزير شحاتة"، بتشكيل لجنة فنية بين الطرفين للتنسيق من خلالها لطرح الموضوعات المشتركة للتعاون في مجالات التدريب المهنى أو التشغيل وصياغة مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون يمكن من خلاله تبادل الخبرات، والاستفادة من الجهود التى يقدمها الجانبين .

من جانبه قدم السفير الفلبيني الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة مؤكدا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين خلال 77 عاما والتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار المتبادل والسياحة، و مشيرا إلي أنه هناك ما يقرب من 3 آلاف فلبيني داخل مصر ما بين طلاب وعمالة وسياحة، قامت "السفارة" بعمل استقصاء لعددهم وأماكن تواجدهم وحالتهم المهنية خلال الفترة الأخيرة عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتبين من خلاله وجود 251 طالب في جامعة الأزهر وجامعات أخرى والباقي يعملون في مهن اخرى، وأشاد بدور وزارة القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبدياً استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية في مجالات التدريب المهني على بعض المهن خاصة مهن التمريض والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن.

حضر اللقاء من جانب الوزارة: آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وكريمة عبدالرحمن مدير الادارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، ومهيب أبو زيد مدير الادارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.