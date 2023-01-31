بحثت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال ورئيسة المكتب الإقليمى لمجلس أوروبا بتونس بيلار مورالس، و موريال ديكو الأمينة العامة للجنة الأوروبية لفعالية العدالة واقع التعاون بين مجلس أوروبا ووزارة العدل وسبل دعمه.
وركز اللقاء على الإمكانيات المتاحة للاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات القائمة بما يتماشى واحتياجات الوزارة وفق مخطط التنمية.
جاء ذلك وفق بيان صدر عن وزارة العدل التونسية " الإثنين"، والذي أفاد بأنه تم خلال اللقاء استعراض مدى التقدّم في إنجاز المشاريع الجارية والحرص على دفع نسق تنفيذها.
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