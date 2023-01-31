وركز اللقاء على الإمكانيات المتاحة للاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات القائمة بما يتماشى واحتياجات الوزارة وفق مخطط التنمية.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن وزارة العدل التونسية " الإثنين"، والذي أفاد بأنه تم خلال اللقاء استعراض مدى التقدّم في إنجاز المشاريع الجارية والحرص على دفع نسق تنفيذها.

