هطول أمطار ثلجية على العامرية غرب الإسكندرية فى نوة "الكرم".. صور

شهدت محافظة الإسكندرية ، هطول أمطار ثلجية على حى العامرية غرب الإسكندرية، حيث ضربت نوة "الكرم" محافظة الإسكندرية، بعد موجة دافئة شهدتها المحافظة لمدة 7 أيام خلال شهر "طوبة"، وهو طقس دافئ غير معتاد فى هذا الوقت من العام، لتعود من جديد الأجواء الشتوية الباردة إلى المحافظة الساحلية، وذلك فى بدء نوة "الكرم" التى ضربت الإسكندرية منذ أمس، وخلال 24 ساعة شهدت المحافظة تقلبات جوية سريعة وحادة، حيث شهدت المحافظة نشاط فى حركة الرياح وصل سرعتها إلى 70 كم فى الساعة، وهطول أمطار غزيرة ومتوسطة استمرت من مساء أمس وحتى اليوم، مع زيادة حدة الأمطار وهطول أمطار رعدية، حيث ضرب البرق والرعد سماء الإسكندرية اليوم يصاحبه هطول الأمطار الغزيرة.

من جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التواجد الميدانى لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات "نوة الكرم" والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة. موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتابع اللواء محمد الشريف تمركزات سيارات الصرف الصحى على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، مشددا على تكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخى الحذر وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم: توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار، وأرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية: غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة، وعلى الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، والخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175.