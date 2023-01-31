هبوط قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 8.2%

كتب هانى الحوتى

تراجعت قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 8.2%، أعقبه قطاعي العقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 4.4%، على التوالي، يليه قطاع البنوك بنسبة 4.2%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.8%، ونزل قطاعي السياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 3.7%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3.4%.

كما تراجعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، بنسبة 2.9%، 2.8%، 2.5%، 2.3%، على التوالي، ثم قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية بنسبة 1.5%، 1.3%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر يناير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.5 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 6.17%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 74.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 19736 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3416 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.