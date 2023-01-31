مدينة إسنا تزيل تعدى على أرض مخصصة لبناء مدرسة بمساحة 525 مترا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات علي أرض مخصصة لبناء مدرسة الطوايع بالمدينة علي مساحة 525 متر مربع، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق، صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، بأن الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي نفذت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الزينية أعمال إزالة فى المهد لتعدى على أرض أملاك دولة استصلاح وزراعة أشجار مثمرة وغير مثمرة على جزء من مساحة 20 فدان تقريباً، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه قاد الحملة يوسف جلال نائب رئيس المركز، ويوسف أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية، بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية بقيادة الرائد يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة له.

فيما قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار عبارة عن صب سملات بمنطقة نجع العرب بمسطح 190م، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة شمال عبارة عن صب سملات بعزبة مهيوب، بمسطح 120م، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة مواد ومعدات البناء.



إزالة تعدى على أرض مخصصة لبناء مدرسة بمساحة 525 مترا



تنفيذ تعدى على أرض مخصصة لبناء مدرسة بمساحة 525 مترا