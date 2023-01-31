محافظ السويس يؤكد على تكثيف العمل السكانى خلال الفترة القادمة

عقد المجلس الأقليمي للسكان بمحافظة السويس اجتماعه برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لبحث ومناقشة الأعمال التى تم إنجازهاخلال الفترة السابقة واستعراض خطة فرع المجلس الاقليمي للسكان بالسويس، بحضور الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضرت عبير على، مديرعام فرع المجلس القومى للسكان والدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة وأميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسيدة الرفاعى، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية ورمضان أبو الحسن، رئيس الاتحاد الأقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء الأحياء وسلمي الشاعر، مستشار المحافظ لشئون التعليم وياسر عمارة، مديرمديرية التربية والتعليم وممثل وحدة السكان بديوان عام محافظة السويس والجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء أكد اللواء عبد المجيد صقر، على ضرورة تكثيف الندوات للتوعية بالمشكلة السكانية ومحاورها المختلفة بالتعاون بين المجلس القومى للسكان والجمعيات الأهلية ومديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الاوقاف ووحدة السكان بمحافظة السويس ومركزالاعلام والجهات المعنية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والعمل علي توعية المواطنين باهمية القضية السكانية في مجتمعنا.

وكلف المحافظ السكرتير العام بالتنسيق مع محو الأمية والجهات المشاركة لتكثيف العمل وتذليل أى عقبات تواجه إعلان حي عتاقة خاليا من الامية خلال الفترة القادمة وعمل تقرير ربع سنوي بجانب التقرير الشهرى خاص بنشاط هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد المحافظ على ضرورة المشاركة فى القوافل التنموية التى تنظمها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكباروالتى تؤثر على تحسين كافة الخصائص السكانية التى تجوب كافة احياء محافظة السويس وعمل قوافل وحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة مما كان له من آثر عظيم فى رفع معدلات الحماية بالمحافظة.

وفي الاجتماع قدمت عبيرعلى مديرعام فرع المجلس القومى للسكان بالسويس عرضًا لمحاورالعمل والتوصيات التى تم إنجازها فى مجال الأسرة والسكان حيث تم عرض المؤشرات الخاصة بمحافظة السويس مقارنة بالمحافظات الحضرية حيث إن محافظة السويس اقل في معدلالتها عن محافظات الحضر فى عدد السكان من خلال انخفاض معدلات المواليد على مدار الخمس سنوات الماضية المحافظة الاولى على مستوى المحافظات فى تنظيم الاسرة واستخدام وسائل تنظيم الاسرة والاقل في معدلات الوفيات والمركز الثاني في الأقل معدل في نسبة البطالة حيث حصلت علي المركز الثانى على مستوى المحافظات الحضارية في خدمات للتعليم ومحو الأمية والرعاية الصحية.

ومن ناحيىة أخرى أكد المحافظ علي مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة للإدارات التعليمية والعمل علي توعية لمديرى الإدارات ومديري المدارس لتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما أكد المحافظ علي دور مديرية الصحة في الارتقاء بالعمل السكاني وتنظيم الأسرة وعمل القوافل الطبية في المناطق النائية لخدمة المواطنين، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية.