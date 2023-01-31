محافظ أسوان: توافر السلع بأسعار مناسبة بمعارض أهلا رمضان

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان معرض، "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات بحديقة الشيراتون بوسط مدينة أسوان وهو الذى يأتى ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة.

وخلال زيارته إستدعى المحافظ مسئولي التموين والشركة المصرية للسلع الغذائية ، موجهاً إلى ضرورة توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر إحتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة ، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية ، ووسط إقبال كبير من المواطنين تفقد محافظ أسوان أقسام المعرض.

حيث شدد على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض "أهلاً رمضان" فى مراكز ومدن المحافظة بكميات أكبر من منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بوضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه ، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.