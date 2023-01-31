لو وزنك زاد في الشتاء.. 5 تغييرات فى نمط الحياة لفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

لطالما أوصينا بأنه إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، يجب أن تبدأ في اتباع نظام غذائي في الصيف، ليس من المستغرب، بالنظر إلى الدراسات المختلفة التي تظهر أن الصيف مثالي لفقدان الوزن لأنك تميل إلى شرب المزيد من الماء والعرق أكثر.

من ناحية أخرى، فإن زيادة الوزن خلال فصل الشتاء أمر شائع جدًا، نظرًا لأن فصل الشتاء يجلب أطباق لعق الأصابع والكسل الذي يصاحبها ، فقد تشعر أنك مضطر للبقاء في السرير طوال اليوم، لذا، إذا حاولت كل شيء لفقدان الوزن الشتوي، فإليك 5 تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للتخلص من تلك الوزن الزائد وفقًا لموقع "OnlyMyHealth".

1 تناول كميات أصغر

غالبًا لا يكون الطعام هو الذي يجعلنا نكتسب الوزن، ولكن كمية الطعام التي تزيد من استهلاكنا للسعرات الحرارية، يمكنك أن تأكل نظيفًا طوال اليوم - تناول الشوفان على الإفطار، والدجاج على الغداء، والحساء على العشاء - ولكن كل ذلك لن يكون مفيدًا في المساعدة على إنقاص الوزن إذا تجاوزت الحد الأقصى من السعرات الحرارية.

تذكر أن مفتاح إنقاص الوزن لا يكمن فقط في تناول الطعام الصحي ولكن تناول كميات أصغر أيضًا، تناول كميات صغيرة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في مكافحة الرغبة الشديدة.

2 تحريك أكثر

مفتاح فقدان الوزن هو الحفاظ على نقص في السعرات الحرارية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تناول كميات أقل أو زيادة الحركة، علاوة على ذلك، فإن الجمع بين تناول طعام أقل وممارسة الرياضة يمكن أن يضاعف من معدل فقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك ، لا يلزمك تخصيص ساعتين من وقت التمرين ؛ يكفي العمل لمدة 30 دقيقة. أفضل ما يمكنك فعله هو أن تبدأ يومك بالمشي أو بالتمرين على معدة فارغة، يساعدك التمرين على معدة فارغة على حرق الدهون العنيدة ويضبط نغمة بقية يومك.

3 تناول الفواكه والخضراوات الطازجة

يُنصح بالفواكه والخضروات الطازجة لإنقاص الوزن ليس لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولكن لأن الجسم يمتصها بسهولة. لإنقاص الوزن، يحتاج الشخص إلى المغذيات الدقيقة والكليّة ، وتحتوي الفاكهة على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، أفضل ما في تناول الفواكه والخضروات الطازجة هو احتوائها على الكثير من الألياف، مما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول وينظف نظامك.

4 اشرب الماء كل ساعتين

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم من أهم الطرق لمنع زيادة الوزن غير الصحية. نميل إلى نسيان شرب الماء خاصة خلال فصل الشتاء. نحن لا نشعر بالعطش كما نحن في الصيف، ومع ذلك ، تذكر أن تشرب الكثير من الماء. هذا لا يحافظ على رطوبتك فحسب، بل يبقيك بعيدًا عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي.