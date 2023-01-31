لو عايز تستأجر كشك بموقع مميز فى الجيزة.. تعرف على شروط وخطوات التقديم

كتبت – مرام محمد

تبنت محافظة الجيزة، خطة تنموية لتخصيص مواقع أسفل عدد من الكباري ومحاور الطرق الرئيسية، واستغلالها لإقامة أكشاك ومطاعم ومحال حضارية؛ تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء لمسة جمالية وحضارية، وكذلك جذب المستثمرين وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى إطار تعظيم موارد المحافظة المالية ومواكبة طرق التسويق الحديثة واستغلال إمكانات المحافظة المختلفة في ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل للشباب ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا في عام 2021، بإنشاء إدارة جديدة للتسويق مع إدراجها بالهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة، تختص بإقامة أكشاك ومحال تجارية ومطاعم ذات طابع حضاري في المواقع التي تسمح بذلك، بما يحقق إضافة جمالية لهذه المواقع، ويسهم فى توفير فرص عمل وتحقيق عائد استثمارى منها، يتم استغلاله في الصيانة والتطوير الدائم لتلك المواقع.

وأتاحت المحافظة عددا كبيرا من الأماكن سواء التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها بمناطق التطوير، يمكن التقديم عليها بشرط الالتزام بشروط المحافظة في مواصفات المنفذ وشكله وعدم التسبب في إشغال الطريق، وذلك من خلال التعاقد مع إدارة التسويق بديوان عام محافظة الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على المواقع المميزة التي تتيحها المحافظة لعمل بارتشينات تجارية.

أولا: الضوابط الخاصة بالتقديم

1- التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.

2- يتم تحديد سعر المتر المربع وفقا لسعر السوق للمنطقة بكل حي بحيث لا تقل مساحة البارتيشن عن 16 مترا.

3- دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالي قيمة التعاقد.

4- تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالي ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

5- يلتزم المتعاقد بسداد قيمة استهلاك المرافق مع الجهات المختصة.

6- الأولوية لأصحاب العلامات التجارية (البراند).

ثانيا: المستندات المطلوبة للتقديم

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- تصميم نموذج البارتيشن الذي سيتم تنفيذه.

3- صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

4- دفع مبلغ جدية طلب يسترد في حالة الرفض.