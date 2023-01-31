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فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية الإثنين المقبل

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:26 م
فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية الإثنين المقبل وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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حدد الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح) يوم الاثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين.
 
وكان أغلق المجلس الأعلى للجامعات أمس الإثنين، باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية.
 
 
وتقدم بالترشح لرئاسة جامعة كفر الشيخ مرشح واحد، وهو الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى، أما القائمة المبدئية المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس، حيث كشفت عن تقدم 4 مرشحين وهم الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الفتاح محمد سعود، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ضياء زين العابدين، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة صفاء سيد محمود على أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.
 
أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس حيث كشفت عن تقدم 9 مرشحين وهم :
 
1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب 
 
2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 
 
3-. الدكتور اسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها 
4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى 
5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة
6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية
7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة 
8 - الدكتور محمد جمال الدين الاشهب عميد كلية الطب البشرى
9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب
 
فيما كشفت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة سوهاج عن تقدم 5 مرشحين لرئاسة الجامعة، وهم الدكتور حسان حمدى نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف أستاذ بكلية العلوم والدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد نصير أستاذ بكلية العلوم والدكتور مجدى محمد أمين عميد كلية الطب جامعة سوهاج، والدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله الأستاذ بكلية الزراعة.
 
وتقدم 19مرشحا لرئاسة جامعة دمنهور، و14مرشحا تقدموا لرئاسة جامعة دمياط، و6 مرشحين، لرئاسة جامعة الوادى الجديد، و7 مرشحين لرئاسة جامعة مطروح.

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رئاسة 8 جامعة حكومية

لجنة اختيار القيادات الجامعية



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