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عودة 12 رحلة للإقلاع من مبنى الركاب 3 غدا الأربعاء.. تعرف عليها

الثلاثاء، 31 يناير 2023 07:42 م
عودة 12 رحلة للإقلاع من مبنى الركاب 3 غدا الأربعاء.. تعرف عليها مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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تستأنف صباح غدا الأربعاء شركة مصر للطيران للخطوط المرحلة الثالثة والأخيرة من عودة الرحلات ذات الوجهات الأوربية والتى كان قد تم نقلها إلى مبنى الركاب رقم 2 وذلك بسبب تطوير نظام تداول الحقائب والمعروف “PHS “ .
 
حيث من المقرر عودة إقلاع رحلات كل من  (مدريد -برشلونه -ميلانو -روما- فرانكفورت -ميونخ -دوسلدورف -برلين) إلي مبني الركاب رقم 3 وذلك إعتباراً  من الدقيقه الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023. 
 
كذلك عودة وصول رحلات ألمانيا (فرانكفورت - ميونخ - دوسلدورف - برلين) إلي مبني الركاب رقم 3 وذلك إعتبارًا من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023. 
 
وأعلنت الشركة في بيان سابق لها، أنه تم عودة الرحلات وفقاً بجدول زمني محدد، حيث أقلعت رحلات كل من (الكويت -دبي- باريس - تونس -الجزائر- كازابلانكا-البحرين -جوانزو) إلي مبني الركاب رقم 3 إعتبارًا الأحد 15 يناير 2023. 
 
حيث كانت قد تم إعادة إقلاع رحلات كل من (چنيڤ - أمستردام -بروكسل -كوبنهاجن -ڤيينا - بودابست) إلي مبني الركاب رقم 3 اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي  25 يناير 2023.

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