عودة المياه تدريجيا لبولاق الدكرور والعمرانية بعد تحويل مسار مصرف ناهيا

كتبت - مرام محمد

وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة ضخ المياه للمواطنين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا ترعة عبدالعال البحرى.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن مشروع تحويل مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحرى يعد أحد المشروعات القومية الهامه والضخمة والتي ستحدث نقله حضارية لأهالى بولاق الدكرور وكرداسة، حيث سيسهم في القضاء على كافة صور التلوث التى تشهدها مناطق المعتمدية وناهيا بسبب المصرف، وذلك لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة لأهالى تلك المناطق.

وأضاف المحافظ أن الإنجاز سيستكمل بإنشاء محور مرورى حيوى ضمن عدد من المحاور التى تم وجارى إنشاءها لتطوير حركة المرور ببولاق وكرداسة والأحياء والمدن المحيطة بهما وتخفيف الضغط على المحاور المؤدية من وإلى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير محاور مرورية كافية للقضاء على التكدسات بكرداسة وبولاق الدكرور.

كانت محافظة الجيزة قد أعلنت في بيان سابق أنه فى إطار ما تشهده من تنفيذ مشروعات قومية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياه للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنها تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى، للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة، وتحسين البيئة لأهالى تلك المناطق، ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة، لذا توضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية منها قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتخفيض ضخ مياه الشرب بعدد من المناطق لتنفيذ الأعمال على النحو التالى:

أولا: تخفيض منسوب ضخ المياه ليلاً عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية يوم الأحد الموافق 29/1/2023 من الساعة 12 مساءاً وحتى 10 صباح يوم الإثنين الموافق 30/1/2023.

ثانيا: قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء الإثنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهات المنفذة بضرورة الإنتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها وموجهاً رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن وإزالة اي معوقات من شأنها التأثير علي التوقيتات المحددة.