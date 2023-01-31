اليوم السابع
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ضبط 20 قضية اتجار بالمواد المخدرة خلال حملة أمنية مكبرة فى القليوبية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:40 ص
ضبط 20 قضية اتجار بالمواد المخدرة خلال حملة أمنية مكبرة فى القليوبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية.
 
 
كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 7369 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 15 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

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