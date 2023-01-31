"صوت مسموع" تغلق مركز غير مرخص لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لاستجابة مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة لحل مشكلات المواطنين والتفاعل معهم ، للشكوى التى أرسلتها إحدى المواطنات عن وجود مركز غير مرخص لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى عمارات شركة الشمس، المرحلة الأولى، بحى شرق مدينة نصر، الحى الثامن، واستمرار عمله رغم صور قرار من وزارة التضامن الإجتماعى .

وقالت الوزارة إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقائمين على مبادرة "صوتك مسموع" والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تواصلت مبادرة " صوتك مسموع " على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى شرق مدينة نصر، وتم نزول حملة من الحى، وتنفيذ قرار الإغلاق لعدم الترخيص وأخذ تعهد من مسئولة المؤسسة بعدم استئناف عملها.

وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية كيفية إرسال شكوى ومتابعتها من خلال مبادرة "صوتك مسموع":

1. عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)

2. رقم الخط الساخن (15330

3. الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo

4. البريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg .