اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد مناحل عسل السدر الصعيدي والبرسيم الحجازى والموالح والموز جنوب الأقصر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:00 ص
شاهد مناحل عسل السدر الصعيدي والبرسيم الحجازى والموالح والموز جنوب الأقصر مناحل عسل السدر الصعيدي والبرسيم الحجازى والموالح والموز
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"عليكم بالشفاءين العسل والقرآن" بتلك الكلمات أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيمة العسل الهامة، حيث يعتبر العسل الذي يخرج بأنواعه المختلفة فى فترات على مدار العام، شفاء وقيمة غذائية مفيدة وكبيرة لصحة الإنسان، فالنحل يعد مملكة عظيمة ومميزة تعمل بكل جدية يومياً، لتنتج للجمهور أجود أنواع العسل فى مصر وحول العالم، وقام "اليوم السابع" بجولة داخل أحد مناحل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وهو منحل المهندس عبد الرحمن عبد الحارس صادق معلم بمدرسة الشغب الزراعية، والذي يعمل فى خدمة أهالى إسنا والأقصر منذ أكثر من 15 سنة مضت.

وفي هذا الصدد التقى "اليوم السابع" المهندس عبد الرحمن عبد الحارس صادق معلم بمدرسة الشغب الزراعية وصاحب منحل عسل بمدينة إسنا، أنه قام بعمل المنحل الخاص به منذ أكثر من 15 سنة لتدريب يديه على العمل بالمناحل وهو أحد مجالات دراسته بكلية الزراعة، بجانب السعي في الرزق فهو مصدر رزق مميز وتوفير العسل بأنواعه المختلفة لأبناء مدينة إسنا، موضحاً أنه من يريد عمل منحل من أبناء المدينة يقوم بدعمه وتوفير كافة متطلبات إنشاء المنحل من الألف للياء.

ويضيف المهندس عبد الرحمن عبد الحارس، أنه من يريد عمل منحل يتعاقد معهم لتوفير الصناديق والخلايا الخشبية له، بجانب توفير طرد النحل عبارة عن 3 براويز ومعهم ملكة شابة، ويتم فتح المنحل بكل سهولة فى المكان الجديد، ويبدأ النحل فى الحركة حوله لبدء المرعى وبعدها يتم فرز العسل في الموسم، موجهاً نصيحته لكل من يريد إنشاء منحل أن يقضي موسم كامل على الأقل مع نحال متمرس لكي يتعلم كافة العمليات الفنية الحساسة، ويبدأ تطبيقها فى منحلة الجديد، حيث أن أكبر عدو للنحل هو النحال الجاهل.

وأكد المهندس عبد الرحمن عبد الحارس صادق معلم بمدرسة الشغب الزراعية وصاحب منحل عسل بمدينة إسنا، أنه يخرج المنحل الخاص به أنوع متعددة من العسل، ومنها عسل السدر الجبلي، وعسل البرسيم الحجازى، وعسل الموالح وعسل الموز، موضحاً أن العسل لا يجب أن يكون لونه أبيض وفاتح فهناك عسل لونها غامق، موضحاً أنه عند تجمد العسل فى الشتاء يظن البعض أنه مغشوش وهو أمر خاطئ، مشدداً على أن العسل الأصلي يجب أن يحدث له ذلك التجمد فى درجات الحرارة المنخفضة، مناشداً الشباب الذين يفكرون فى مشروعات ستارت آب فى مجالات غذائية أن يخططون لإقامة المناحل لما لها من قيمة كبيرة بالمجتمع بجانب فوائد العسل الذي تنتجه تلك المناحل والرزق الذي يجنيه الشباب من هذا المشروع.

العمل اليومى فى قلب المنحل جنوب الأقصر
العمل اليومى فى قلب المنحل جنوب الأقصر

 

المنحل من الداخل جنوب الأقصر
المنحل من الداخل جنوب الأقصر

 

المهندس عبد الرحمن صاحب المنحل جنوب الأقصر
المهندس عبد الرحمن صاحب المنحل جنوب الأقصر

 

النحل خلال دورة انتاج العسل بالمنحل
النحل خلال دورة انتاج العسل بالمنحل

 

النحل في قلب الخيل بالمنحل
النحل في قلب الخيل بالمنحل

 

أنواع مختلفة من العسل حصاد العمل بالمنحل
أنواع مختلفة من العسل حصاد العمل بالمنحل

 

عشرات الخلايا بقلب المنحل فى الأقصر
عشرات الخلايا بقلب المنحل فى الأقصر

 


منحل عسل

اخبار اليوم

عسل النحل الطبيعي

اخبار المحافظات

منحل فى الاقصر

عسل البرسيم

اخبار مصر اليوم

تربية النحل

علاج النحل

موسم العسل بالصعيد

اسيوط

اخبار الاقصر



الموضوعات المتعلقة

منحل لكل أسرة ضمن برنامج فرصة.. "حياة كريمة" تنفذ مشروعا يغير ظروف سيدات قرية سنباط بزفتى للأفضل.. منح النساء مناحل بها 10 خلايا وتدريبهن على تربية النحل لإنتاج العسل.. وتسويق الإنتاج يدر دخلا كبيرا.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:30 م

ابتلع 30 نحلة.. شاب يتعرض لهجوم سرب نحل بعد قطعه شجرة ليمون "فيديو"

السبت، 03 سبتمبر 2022 05:00 م

وقاية النباتات ينفذ ندوة إرشادية عن معوقات إنشاء المناحل

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:28 م

مَنحل عسل لكل أسرة.. "حياة كريمة" توفر فرص عمل للشباب من مستفيدى تكافل وكرامة.. قرض حسن يتم سداده من المشروع.. تدريب الشباب لمدة شهر وتوفير مشرف.. والمستفيدون يشكرون المبادرة.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة