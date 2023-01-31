اليوم السابع
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دار لوجوس للنشر تستقبل زائريها من الشمامسة الإكليريكيين والآباء الكهنة.. صور

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:45 م
دار لوجوس للنشر تستقبل زائريها من الشمامسة الإكليريكيين والآباء الكهنة.. صور الأب بولس جرس فى دار لوجوس
كتب: محمد الأحمدى

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استقبلت دار لوجوس للنشر، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، زائريها من الشمامسة الإكليريكين، والآباء الكهنة، الذين حرصوا على الحضور والمشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

 

ويقام معرض الكتاب هذا العام فى الفترة من الخامس والعشرين من يناير الجارى، وحتى السادس من فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

 

وتسجل دار النشر "لوجوس" للنشر، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، مشاركتها للمرة الرابعة على التوالى، كما تقوم دار النشر بعرض عدد من الكتب المميزة مثل: كتاب التعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكية، كتاب تكريس القديس يوسف البتول، والصليب فى فكر كاسبر، وغيرها من الكتب المميزة الأخرى.

 

وذكرت الصفحة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية أنه يمكن زيارة دار النشر لوجوس طوال فترة انعقاد المعرض فى صالة 1 قاعة C 24، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.

 

ويشارك المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، ويتواجد جناح المركز فى صالة 2 B20 ومن أبرز كتب المركز الذى يشارك بها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب كتاب كنيسة شمال أفريقيا وكتاب "نبشربمسيح مصلوب وإكرام المصريين العذراء مريم والقديس يوسف النجار". 

 

تذاكر دخول معرض الكتاب 2022

ويمكن حجز تذاكر المعرض إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، كما يمكن الحجز من شباك التذاكر، بجوار باب دخول المعرض "أون لاين" أيضًا سعرالتذكرة 5 جنيهات، ولا يوجد حد أقصى لعدد التذاكر المسموح بها للفرد.

 

ويتم التسجيل لشراء تذكرة معرض الكتاب 2023 من خلال منصات الدفع الإلكترونى لتسهيل دخول المعرض، كما يتم توفير وسائل دفع من خلال الإنترنت أوتطبيقات الهاتف الذكى من أجل شراء تذكرة معرض الكتاب، ويُمكن للراغبين حجز تذكرة معرض الكتاب 2023 وشرائها، عبر رابط حجز تذاكر معرض الكتابفى نسخته الحالية، والذى يبدأ فى 25 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2023، متضمنا أكثر من 1000 دار نشر مصرية وعربية، وقد يشهد أكثر من 3000 فعاليةثقافية مختلفة وأنشطة ترفيهية متعددة تناسب الكبار والأطفال.

 

ويبلغ سعر تذاكر معرض الكتاب 2023، حوالى 5 جنيهات فقط، إذ يمكن الدخول والحجز من خلال رابط الحجز الإلكترونى حجز أكثر من تذكرة، وتأتى الدورةالـ 54 لمعرض الكتاب، وهو ثانى أكبر معرض عالميا والأكبر فى الوطن العربى، تحت شعار معرض الكتاب 2023 "الثقافة وبناء الوعي".

 

الأب بولس جرس فى معرض الكتاب
الأب بولس جرس فى معرض الكتاب

 

تفقد الزوار
تفقد الزوار

 

زيارة الشمامسة والأباء الكهنة
زيارة الشمامسة والأباء الكهنة

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