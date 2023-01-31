حياة كريمة.. قوافل طبية توقع الكشف على 2300 مواطن من قرى البحر الأحمر

أنهت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتى اطلقها الرئيس السيسى لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، حيث أنهت أعمالها لإجراء الكشف الطبى على مواطنى القرى المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، خلال يناير الجارى، وكذلك صرف العلاج وإجراء التحاليل والاشعة والكشف المبكر على الأمراض المزمنة والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

وأجرت القوافل العلاجية فى آخر يومين لها 24 و25 يناير الكشف الطبى على 531 مواطنا من أهالى قرية الأمل بمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، حيث تقام القوافل تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت اشراف الدكتور اسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر.

وأقيمت آخر قافلة طبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة رأس غارب الصحية، وتم خلالها أيضا إجراء 142 فحصا معمليا، و46 إجراء أشعة سونار، كذلك 98 كشفا مبكرا عن الأمراض المزمنة، وأجريت جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

وسبقت قافلة قرية الأمل حسب تصريحات الدكتور وسيم أدورد مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، سبقتها قافلة علاجية لمدة يومين بالوحدة الصحية لقرية أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجا الصحية، حيث تم اجراء الكشف فيها على 251 مواطن على مدار اليومين 23 و24 يناير

واضاف مدير إدارة القوافل أن خلال قافلة أم الحويطات تم اجراء فحوصات معملية لـ 56 مواطنا، واشعة وسونار لـ 26 مواطنا، وكذلك 38 كشفا مبكرا على الأمراض المزمنة، وسبقت قافلة أم الحويطات قافلة مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز صحة الأسرة، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 245 مواطنا، وإجراء فحص معملى لـ 38 مواطنا، وكذلك 15 حالة اشعة وسونار، و28 كشف عن الأمراض المزمنة، يومى 21 و22 يناير.

وقبل الوصول إلى مرسى علم كانت القوافل لمدة يومين واجرت الكشف الطبى على اهالى قرى حدربة جنوبا ومرسى حميرة شمال الشلاتين وتم توقيع الكشف على 230 مواطن تقريبا يومى 19 و20 يناير، وسبقتها يومى 17 و18 القافلة العلاجية لمدينة حلايب حيث تم اجراء الكشف فيها على 200 مواطن وكذلك اجراء فحص معملى ل 28 شخص، وسونار واشعة ل 8 اشخاص، وكشف على الامراض المزمنة ل 25 مواطن من اهالى مدينة حلايب.

كما اجرت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف الطبى على 281 شخص بقرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب يومى 15 و16 يناير الجارى، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 281 حالة بمختلف التخصصات الطبية، واجراء 53 فحص معملى، و18 حالات اشعة وسونار، و36 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة.

وكانت ثانى القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة خلال شهر يناير بقرى البحر الأحمر، بقرية المستعمرة التابعة لادارة القصير الصحية يومى 13 و14 يناير الجارى، وتم الكشف فيها على 289 مواطن، حيث اقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمستعمرة واجريت 64 حالة فحص معملى، و24 اشعة وسونار، و37 كشف مبكر عن الامراض المزمنة، وذلك بالمجان.

وانطلقت القوافل العلاجية الشهرية خلال شهر يناير الجارى بقرية الحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية وتم الكشف فيها على 276 مواطن على مدار يومين 11 و12 من يناير، كذلك تم اجراء عدد 65 فحص معملى، 21 آشعة وسونار، وتم إجراء 38 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

ونظمت اللجنه الطبية العليا بدولة مجلس الوزراء بالتنسيق مع جامعة المنوفية تحت إشراف رئيس جامعة المنوفية، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، والتى اقيمت بمدينة رأس غارب وذلك يومى 19 و20 يناير.

وتم توقيع الكشف الطبى فيها على 2629 مواطن من اهالى مدينة راس غارب، حيث اعرب الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن مدى رضاؤه بأداء الطاقم الطبى القائم على القافلة بما يسهم فى توفير خدمه طبيه مجانيه للمواطنين بالبحر الأحمر.