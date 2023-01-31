اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 08:24 م
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جهود مكثفة لكشف غموض مقتل فتاة بالمنيا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:48 م
جهود مكثفة لكشف غموض مقتل فتاة بالمنيا مديرية أمن المنيا - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف غموض مقتل فتاة بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بلفظ فتاة أنفاسها الأخيرة، بحي جنوب مدينة ملوي، وأفادت التحريات الأولية بمقتل الفتاة بألة حادة، وذلك فى ظروف غامضة، تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

مديرية الامن

ملوى

البحث الجنائى

اخبار المنيا

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