اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ثروت الخرباوى لـ"أ ش أ": الشعب المصرى لفظ جماعة الإخوان الإرهابية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:26 م
ثروت الخرباوى لـ"أ ش أ": الشعب المصرى لفظ جماعة الإخوان الإرهابية ثروت الخرباوى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المفكر الكبير ثروت الخرباوى أن الشعب المصرى لفظ جماعة الإخوان الإرهابية اسما وتنظيما.

وقال الخرباوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب - إن الأمن المصري استطاع بكل قوة أن يقوض التنظيم ويزلزل أركانه.

ورغم ذلك ، شدد المفكر الكبير على أن المواجهة مع هذا التنظيم لم تنته بعد ، داعيا إلى الاشتباك ومواجهة الفكرة عبر الثقافة والفن والإبداع.

وجدد تأكيده على النهج الذي يتبناه التنظيم إلى الإرهابي وهو العنف المؤجل ، داعيا أيضا إلى كشف خطاب الانفصام الذي يتبناه التنظيم وأفعاله على أرض الواقع.

وقال إن جماعة الإخوان الإرهابية تروج بأن أفكارها هي الإسلام وأن الإسلام بريء منها وأنه لا علاقة بالدين الإسلامي بما ترتكبه الجماعة من جرائم.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في الخامس والعشرين من يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

 

 


معرض القاهرة الدولى

معرض القاهره للكتاب

معرض الكتاب

ثروت الخرباوى

فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب



الموضوعات المتعلقة

منطقة الأقصر الأزهرية تشارك فى جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب.. صور

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:40 م

طبعات جديدة لروايات خيري شلبي في معرض القاهرة للكتاب

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:00 م

أين تذهب فى معرض القاهرة للكتاب 2023.. فعاليات اليوم السادس

الثلاثاء، 31 يناير 2023 10:21 ص

إقبال على جناح التنمية الثقافية والأعلى للثقافة فى معرض القاهرة للكتاب

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:00 ص

معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر خلال 5 أيام من افتتاحه للجمهور

الإثنين، 30 يناير 2023 10:44 م

أين تذهب فى معرض القاهرة للكتاب 2023.. فعاليات اليوم السادس

الإثنين، 30 يناير 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة