تعليم المنوفية: إعلان نتائج امتحانات الإعدادية عقب انتهاء تصحيح الأوراق

أعلن الدكتور محمود الاولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات .

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تابع انتظام أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

حيث أدى يوم السبت الماضى الموافق 21 يناير طلاب الإعدادية امتحان مادة الجبر والإحصاء " فترة أولى " الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات " فترة ثانية " بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة ، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين( 81 ألف و 819) طالب ، وغياب (691) طالب بنسبة حضور 99,2% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

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وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.