تصدير 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة من ميناء سفاجا البحرى اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن الحركة البحرية اليوم الثلاثاء، حيث تم تداول 11 الف طن بضائع عامة ومتنوعة، و633 شاحنة، و28 سيارة، علي متن 11 سفينة بحرية متواجدة علي أرصف موانئ الهيئة.



وشملت حركة الصادرات حسب بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الصباحي 6 آلاف طن بضائع عامة، و254 شاحنة و10 سيارات، حيث استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى دليلة، بوسيدون اكسبريس والحرية2، وغادرت ثلاث سفن وهى KYTHIRA، امل وبوسيدون اكسبريس.



كما تم تداول 1700 طن بضائع عامة ومتنوعة و207 شاحنات بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.



وسجلت حركة الركاب بمواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها المختلفة أكثرها وصولا من ميناء ضبا البحرى بميناء سفاجا.







