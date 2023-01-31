تخصيص ترددات جديدة المصرية للاتصالات بقيمة 125 مليون دولار لتحسين الخدمة

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، عن قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، العرض المالي والفني المقدم منها للحصول على نطاق ترددي جديد بعرض 5 ميجاهرتز في الحيز الترددي 1800 ميجا هرتز بتقنية FDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، بتكلفة تبلغ 125 مليون دولار، وهو سعر تنافسي مقارنة بالترددات التى حصلت عليها الشركة في أواخر عام 2020.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الشركة إلى استيعاب الطلب الكبير والمتزايد على كافة خدمات المحمول وتحسين جودة الخدمات المقدمة بأقل التكاليف في ضوء نمو قاعدة العملاء. وتساهم الترددات الجديدة في تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات من خلال تطوير الشبكة في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة التطور السريع في احتياجات العملاء وتطلعاتهم، حيث توفر الترددات الجديدة مزايا تجارية وتكنولوجية مستقبلية لكافة عملائها المستفيدين من جميع الخدمات المقدمة، وسيتمكن عملاء الشركة المصرية للاتصالات من الاستفادة من هذه الخطوة فور تنفيذها نظرًا لجاهزية الشركة تقنيا لاستخدام تلك الترددات الجديدة.

ويعد ضخ استثمارات جديدة للاستحواذ على ترددات جديدة وتطوير البنية التحتية والشبكات واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية من الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة نحو التحول من مجرد مقدم خدمات اتصالات متكامل إلى تحقيق الريادة، كأفضل مقدم لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وقد علق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بقبول العرض المقدم من الشركة للحصول على الترددات الجديدة. حيث سنتكمن من خلال تلك الترددات الإضافية من مواصلة توفير خدمات اتصالات عالية الجودة وبأسعار تنافسية مع استيعاب الزيادة المستمرة في قاعدة عملاء الهاتف المحمول، حيث نعمل دائما على تعظيم الاستفادة من الترددات الجديدة والاستثمارات المختلفة التي تنفذها الشركة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يتناسب مع تطلعات واحتياجات عملائنا من جهة وترشيد النفقات من جهة أخرى لتحقيق هوامش ربحية متميزة تنعكس على تعظيم العائد للسادة مساهمي الشركة."