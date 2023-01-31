اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:07 م
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تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية لمعمل محطة صرف صحى زنين بالجيزة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:00 م
تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية لمعمل محطة صرف صحى زنين بالجيزة محطة صرف صحى زنين
كتبت - مرام محمد

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اجتاز معمل محطة صرف صحي زنين، الاختبارات اللازمة لتجديد شهادة الأيزو الدولية "17025" للمرة الثانية على التوالي.
 
وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تجديد شهادة الأيزو لمعمل محطة صرف صحى زنين، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة "إيجاك" لكافة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل.
 
ومن جهتها، أكدت الدكتورة أمل عبدالحفيظ رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، أن منظومة الجودة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال جودة المياه، مشيرة إلى أن معامل الصرف الصحي بالشركة تقوم بمتابعة وتحليل عينات مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة المختلفة للتأكد من مطابقة السيب النهائي للقوانين المنظمة للصرف الصحي.
 
يُذكر، أن معامل محطة مياه إمبابة، ومحطة مياه جزيرة الدهب، ومحطة صرف صحي زنين، والمعمل المركزي حاصلة على اعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025".
 
وكان المعمل المركزى لمياه الشرب بهضبة الأهرام اجتاز تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025" للمرة الثالثة على التوالى، وذلك بعد إجراء هيئة "الإيجاك"‏ الاختبارات اللازمة لاعتماد تجديد الشهادة.
 
وأوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي لمياه الشرب يعكس مدى دقة التحاليل والنتائج واستيفاء المعمل لكافة متطلبات الجودة، مشيرا إلى أن المعمل المركزي يقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد علي جودة مياه الشرب التي تصل للمواطن بمحافظة الجيزة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة المعملية مع اتباع كافة إجراءات الجودة العالمية.
 
 
 
 

محطة مياه إمبابة

محطة مياه جزيرة الدهب

شهادة الأيزو



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