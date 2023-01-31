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المسلمون والمسيحيون يصومون رمضان والصوم الكبير معا هذا العام.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:16 م
المسلمون والمسيحيون يصومون رمضان والصوم الكبير معا هذا العام.. اعرف التفاصيل المسجد والكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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يأتى الصوم الكبير فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام مع فترة صوم شهر رمضان المبارك، فى بعض الأيام فيما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة قبل احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك.

وحوالى ما يقرب من 50 يوما، على موعد شهر رمضان لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية ).

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الاثنين 20 فبراير المقبل، الصوم الكبير، والذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهى بعيد القيامة المجيد.

ودُعى بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ويتذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه وموته كما هو مسطور فى العهد الجديد، ويسبق العيد ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويحتفل به المسيحيون الأرثوذكس هذا العام يوم 19 أبريل المقبل، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة فى القدس المحتلة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الصوم الكبير

فتره الصوم الكبير



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