المجلس القومى للسكان ينظم لقاءات توعوية وورش عمل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظم المجلس القومى للسكان ببنى سويف، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم لقاءات توعوية، ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التى ينفذها المجلس، لتوحيد الرسالة الإعلامية للقائمين على تنفيذ ندوات توعوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لرفع الوعى بالقضية السكانية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من: الصحة، الأوقاف، الكنيسة، مركز الإعلام، الصحة، التضامن، المجلس القومى للمرأة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الثقافة، القوى العاملة، الأمومة والطفولة، والوحدات المحلية.

وتم عقد لقاء تثقيفى لعدد 30 من أئمة الأوقاف بقصر ثقافة بنى سويف بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الاوقاف، محمد سعد مدير عام مركز الإعلام، محمود طلب مدير جمعية تنظيم الأسرة، محمد كمال مدير مديرية الثقافة، بجانب تم تنفيذ لقاء تثقيفى بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشناوية بمركز ناصر، لعدد 50 من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وبحضور الأنبا أرميا عبده من المطرانية، الشيخ عبد الناصر طه ممثل مديرية الأوقاف، الأستاذ شحاتة قطب التعاون الدولى بالمحافظة ـ ريهام محمود ممثل مديرية التضامن، الدكتورة أسماء عشري_مديرية الصحة هالة سيد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

من جهتها أشارت نجلاء الصادوى مديرة المجلس إلى أن هذه الندوات تأنى تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم وضمن الخطوات التى تم الاتفاق على اتخاذها " خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام "بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدنى لوضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية، وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، والتأكيد على أهمية توفير كافة السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التى قد تواجه كافة الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية.