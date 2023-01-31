القبض على شخصين لاتهامهما بغسـل 25 مليون جنيه فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما.

وكشفت أجهزة الأمن، محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق شراء ( الوحدات السكنية – السيارات والدراجات النارية- المشغولات الذهبية)|، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.