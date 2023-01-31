العرب يزاحمون الاتحاد الأوروبي على صدارة مصادر تدفق الاستثمارات بمصر

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مزاحمة الدول العربية للاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة أعلى مصادر تدفقات الاستثمارات بالداخل في مصر خلال الربع الأخيرة من العام المالي 2021/2022، بعد أن ظل الاتحاد الأوروبي على رأس القائمة منذ فترة طويلة.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن تدفقات استثمارات الدول العربية ارتفعت لمستوى 1.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 21/22، بواقع 31.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 800 مليون دولار خلال الربع المناظر له من العام 20/21، والذي سجلت فيه نسبة 25.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة.



هيكل مصادر تدفقات النقد الأجنبي

وأظهرت بيانات الجهاز، أن تدفقات استثمار الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 21/22، بنفس النسبة المسجلة للاستثمارات العربية خلال نفس الفترة بواقع 31.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر، مقارنة بنحو مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام 20/21، والذي سجلت فيه نسبة 32.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة.

في نفس السياق، حافظت المملكة المتحدة على حجم تدفقات الاستثمار للداخل في مصر في الربع الرابع من العام المالي 21/22، مقارنة بالربع المناظر له العام 20/21، حيث بلغت 400 مليون دولار خلال تلك الفترة.