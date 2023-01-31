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"الضرائب": لا صحة لصدور رسوم جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:47 ص
"الضرائب": لا صحة لصدور رسوم جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية مصلحه الضرائب
كتب محمد شعلان

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أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المرصد الإعلامي الضريبي تابع لمجلس الوزراء ويرصد كافة الشائعات المتعلقة بالشأن الضريبي وما يصدر من شائعات على مواقع السوشيال ميديا، والتحقق من الشائعات والبيانات الكاذبة لتشتيت المجتمع الضريبي.

وأضاف رجب محروس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هذه الشائعات تثير الفضول بأن هناك ضريبة جديدة مما يؤدي لذبذبة الاستقرار الاقتصادي ووضع رجال الأعمال، موضحا أن المرصد الإعلامي دوره يرصد كافة ما ينشر من شائعات على الشأن الضريبي.

وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول الاقتصادي حينما يأتي لدولة للاستثمار ينظر لاستقرار التشريعات الضريبية أم لا، والمرصد الاعلامي الضريبي هي الأداة التي تحرك وترد على الشائعات من خلال التعاون مع الجهاز الاعلامي لوزير المالية، نافيا وجود أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية.


مصلحة الضرائب

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