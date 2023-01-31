الداخلية تضبط 151 سلاح نارى و269 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (151) قطعة سلاح نارى، (369) قضية مخدرات، وتنفيذ (81757) حكما قضائيا متنوعا، ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (369) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (398) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (107,545كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (64,900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,833كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,575 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,520 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,360 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,292 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,177 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 جرام).

عدد (5103) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (151 قطعة سلاح نارى بحوزة 130متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(20) بندقية آلية.

(16) بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

(111) فرد محلى.

(361 طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(252) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81757) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(274) حكم جناية.

(25689) حكم حبس جزئى.

(4427) حكم حبس مستأنف.

(41103) حكم غرامة.

(10264) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (2) متهمين، ارتكبا (3) حوادث سرقة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهما.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21235) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.