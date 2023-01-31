الداخلية تضبط شخصا لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تلقت اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 3 أشخاص "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل صاحب شركة سفريات "يحمل جنسية إحدى الدول" في مصر القديمة بالقاهرة، بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول، وحال وصولهم للدولة المشار إليها قامت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات.

فحصت قوات الأمن الواقعة وتبين صحتها وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على راغبى السـفر للعمل بالخارج مـن خـلال تسـفيرهم للخارج بـموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل "على خلاف الحقيقة"، ومن خلال ذلك النشــاط تمكن من إصـدار تأشيرات تجارية للمجنى عليهم نظير حصوله على مبلغ مالى.

كما أشارت التحريات لمغادرة المتهم المذكور البلاد بتاريخ معاصر لارتكاب الواقعة إلى إحدى الدول عبر ميناء القاهرة الجوى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبط المتهم حال عودته للبلاد من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ إجراءات غلق مقر الشركة ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.