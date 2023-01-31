اعرف نتيجك.. الأربعاء المقبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استمرار أعمال تصحيح كراسات إجابات الشهادة الإعدادية.

أوضح لـ " اليوم السابع"، أنه من المتوقع إنتهاء أعمال التصحيح خلال الايام المقبلة وبدء رصد الدرجات، وإعلان النتيجة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، فور اعتمادها من المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

و اشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، 137 ألف و250 طالب وطالبة موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

و فى سياق متصل، أكد أن جميع نتائج امتحانات نصف العام الدراسى لمراحل النقل، تم اعتمادها واعلانها بالمدارس.