اعرف عناوين منافذ السلع الثابتة والمتنقلة بالجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتوسع في إقامة منافذ السلع خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة استجابة لمطالب المواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل في نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.

وطرحت المحافظة عددا كبيرا من منافذ السلع الثابتة والمتنقلة في مختلف المراكز والأحياء والقرى، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وإتاحة احتياجاتهم من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة أبرز منافذ السلع الثابتة والمتنقلة في محافظة الجيزة

حى شمال الجيزة

منفذ بشارع البوهى نهاية شارع الوحدة

-منفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي

-منفذ بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى.

حى الوراق

-4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الحى القديم.

حى العجوزة

-مجمع استهلاكي بـ6 شارع محجوب ثابت

-مجمع استهلاكي بـ16 شارع الفالوجا

-مجمع استهلاكي خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى.

-مجمع استهلاكي بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

-مجمع استهلاكي بشارع الحوفى بمدينة الأوقاف

-مجمع استهلاكي بـ29 شارع جامعة الدول العربية.

-مجمع استهلاكي بشارع الكوثر

-مجمع استهلاكي بشارع أحمد عرابي

-مجمع استهلاكي بشارع الحجاز

-مجمع استهلاكي بشارع الرشيد

-مجمع استهلاكي بشارع المشروع بميت عقبة

حى الهرم

-منفذ بكفر المنفى بجوار الجامع الأصفر

-منفذ بشارع الصفا والمروة أمام المدرسة

-منفذ بشارع سليم بجوار الدائري

-12 منفذ متنقل لبيع اللحوم والسلع الغذائية بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

حى بولاق الدكرور

-منفذ بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة

-منفذ بشارع المطبعه

-منفذ أهلا رمضان في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل

مركز منشأة القناطر

-3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا

مركز الواحات البحرية

-منفذ خلف الوحدة المحلية

-منفذ بميدان الرحمن

-منفذ بقرية القصر بميدان النادى

-منفذ للخضراوت والفاكهة بمدينة الباويطى

-منفذ للخضراوت والفاكهة بقرية منديشة

مركز الصف

-منفذ بقرية الأخصاص

-منفذين بأراض فضاء بطريق 21

مركز أوسيم

-منفذ بقرية برطس

مركز كرداسة

-منفذ بجوار المدينة

مركز أبو النمرس

-2 منفذ بقرية المنوات وبالمدينة

مدينة الحوامدية

-منفذ بجوار مسجد الشهداء

مركز ومدينة أطفيح

-منفذ بالمدينة

-منفذ بقرية الكداية

-منفذ بقرية صول

-منفذ بقرية الكريمات

-منفذ بمدينة البدرشين

مركز العياط

-منفذ بقرية البليدة

-منفذ بقرية طهما