اعرف أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى أمريكا في 10 أشهر.. الملابس والسجاد الأبرز

كتب: مدحت عادل

تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تطورا ملحوظا منذ سنوات، أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي 2022، وهو ما أكدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى هذا الإطار رصدت بيانات جهاز الإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الولايات خلال أول 10 أشهر عام 2022، وفقا لما يلي:

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية:

1. ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.6 مليون دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 128.5 مليون دولار.

4. زجاج ومصنوعاته بقيمة 74.7 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 52.7 مليون دولار.

وإجمالا ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ليصل إلى 8 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 12.2%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية نحو 2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة تراجع طفيفة بلغت 5.2%.