إصابة 5 مواطنين فى تصادم توك توك وميكروباص بالطريق الزراعى أمام قرية العشى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح متفرقة فى حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية العشى، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة هيئة الإسعاف بالأقصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية العشى بمدينة الزينية، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح، وهم كل من "محمد نجار محمود" 50 سنة، و"عبد الله عبد الفتاح خليل" 28 سنة، مصابين باشتباه نزيف داخلى واشتباه ارتجاج بالمخ، و"كرم عبد الفتاح خليل" 27 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى، و"أحمد عبد الفتاح خليل" 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"عبد الله أحمد إسماعيل" 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالكاحل الأيمن، وتم على الفور نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس سياحى بدون ركاب بالقرب من كمين البغدادى بمدينة الأقصر، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح من ركاب الميكروباص، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.