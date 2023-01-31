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إصابة 10 أشخاص فى إطلاق نار بفلوريدا الأمريكية.. والشرطة: لم يكن عشوائيا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 10:12 ص
إصابة 10 أشخاص فى إطلاق نار بفلوريدا الأمريكية.. والشرطة: لم يكن عشوائيا اطلاق نار - ارشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت شرطة شرطة ليكلاند فجر الثلاثاء، عن حادث إطلاق نار مكثف فى مدينة فلوريدا، أسفر عن إصابة عشرة اشخاص، وذكرت الشرطة أن ضحيتين أصيبتا بجروح خطيرة وثمانية إصابات لا تشكل خطورة على الحياة.

وقال سام تيلور قائد شرطة ليكلاند في مؤتمر صحفي موضحا حالة المصابين: "أحدهما يخضع لعملية جراحية والآخر إما يخضع لعملية جراحية أو في طريقه لعملية جراحية."

ووفقا لشبكة ايه بي سي، استجابت الشرطة لنداءات إطلاق نار في موقع بالقرب من شارع أيوا أفينيو نورث وشارع بلوم في الساعة 3:43 مساءً، وذكر تايلور أن جميع الضحايا رجال بالغون تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عاما.

ولم تحدد شرطة ليكلاند هوية أي مشتبه بهم، لكنها تعتقد أن 4 من الرماة المزعومين أطلقوا النار على جانبي الشارع من سيارتهم ، والتي وصفها تايلور بأنها سيارة كبيرة بأربعة أبواب.

وتعتقد الشرطة، أن إطلاق النار لم يكن عشوائيًا، وأن الضحايا كانوا مستهدفين، قال تايلور: "لا نعتقد أن هناك أي سبب يدعو إلى قلق الجمهور في الوقت الحالي نعتقد أن الأفراد في السيارة أطلقوا النار وأطلقوا النار على من أرادوا إطلاق النار عليه".

وبحسب التقرير، أضافت السلطات أنها عثرت على الماريجوانا في مكان الحادث، ملمحة إلى أنه تم بيع الماريجوانا وقت وقوع الحادث ، ولكن لا توجد معلومات حول ما إذا كان بيع الماريجوانا المشتبه به وإطلاق النار مرتبطان أم لا.

 

 


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الشرطة الامريكية

ماريجوانا

اطلاق نار



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