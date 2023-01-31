إزالة ورم يزن 8 كيلوجرامات بمعدة مريض بمركز جراحة الجهاز الهضمى بالمنصورة

قادت الصدفة أحد المواطنين لاكتشاف إصابته بورم كبير فى البطن، حيث اصيب شاب 28 سنة فى حادث أثناء استقلاله دراجة بخارية ، أصيب خلاله بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم.

وأثناء إجراء الفحوصات الطبية تلاحظ للأطباء حجم البطن الكبير، لذا تم عمل أشعة فوق صوتية خوفا من وجود نزيف داخلى ناتج عن الحادث، وتبين وجود ورم كبير بتجويف البطن وهذا هو السبب المباشر لزيارة الحجم، وبعد الإطمئنان على حالته الصحية وتلقيه العلاج المناسب للكدمات التى أصيب بها نتيجة للحادث تم تحويله بشكل فورى إلى مرکز جراحة الجهاز الهضمى.

وخلال تواجده بالعيادة الخارجية تم مناظرته على الفور، وتم عمل الفحوصات اللازمة والتي أكدت وجود ورم كبير بالبطن لم يكن له أى أعراض تذكر سوی ازدياد حجم البطن، وتم تحضير الحالة لإجراء جراحة فورية.

وقد قام بالجراحة فريق طبى على مستوى متميز فبعد 4 ساعات من العمل المتواصل نجح الفريق الجراحى فى استئصال هذا الورم بأمان وقد كان حجم 45×52 × 65 ووزنه 7872 جم

وبعد الاطمئنان على حالة المريض ما بعد الجراحة تم نقله إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج.