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أمطار متفاوتة الشدة غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجات

الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:37 م
أمطار متفاوتة الشدة غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجات درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا  الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ،  مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ،  مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة  على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر على مناطق من دنياك وبورسعيد  على السواحل.
 
كما يشهد غدا اضطراب في الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر ، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا، الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
 
وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
 
وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.
 
والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.
 
ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

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